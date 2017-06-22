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22 июня 2017, 22:12 1

Проезд к кладбищу домашних животных вблизи Тынды завалили мусором

Проезд к кладбищу домашних животных вблизи Тынды завалили мусором

На подъезде к тындинскому кладбищу домашних животных неподалеку от аэропортовской трассы растут горы строительного мусора. Неравнодушные жители Тынды в соцсетях призывают найти нарушителей. Говорят, в одиночку со свалкой уже не справиться.

«Больше 10 лет там существует тихое ухоженное кладбище для животных. Там похоронен и мой любимый пёс. С конца марта самую кромку кладбища облюбовали нелюди под свалку мусора. Это просто люди без совести и без сердца. За месяц гора мусора утроилась, завалили даже въезд, сейчас там руками не уберёшь. Дорожники видели шныряющий туда периодически белый грузовичок», – рассказал житель Тынды Игорь Коломиец.

Свалка образовалась на повороте после съезда с Амуро-Якутской магистрали в районе 173 километра. В группе «Хвостики» в социальной сети тындинец разместил фотографии несанкционированной свалки. Среди отходов много строительного мусора.

«Вопросов бы не возникло, если бы высыпали по середине карьера этот мусор и его потом дорожники засыпали бы. Но там же как на зло на проезде. Там такое место красивое, сосны. Началось все в апреле, но тогда не много мусора было», – рассказал Игорь Коломиец.

Тогда с мусором удалось справиться своими силами. Территорию расчистили, но вскоре там снова начал появляться мусор. При этом, неподалеку по словам тындинца располагается городская свалка. А вблизи кладбища домашних животных – заброшенный карьер, где горы мусора периодически разравнивают и засыпают. В этот раз для свалки нарушители выбрали дорогу на кладбище. Строительные отходы уже подбираются к крайним захоронениям.

Житель Тынды в соцсетях призывает неравнодушных, которые заметят грузовики с мусором в этом районе, сообщать о нарушителях.

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#животные #происшествия #Тында

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