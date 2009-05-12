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Очевидцы: вблизи Благовещенска на Амуре застряла китайская баржа

Очевидцы: вблизи Благовещенска на Амуре застряла китайская баржа

В нескольких метрах от российского берега в районе Благовещенска встали китайская баржа и судно. Это заметили отдыхающие на берегу реки горожане и предположили, что судно село на мель. Они прислали фотографии в редакцию Амур.инфо.

Китайская груженая баржа и судно-толкач в нескольких метрах от российского берега – такую картину отдыхающие наблюдали вечером 22 июня.

«Видимо, баржа села на мель или пробила днище. Китайский экипаж явно нервничает, они кричат и бегают. Через некоторое время они начали сбрасывать воду», – рассказал очевидец с берега Амура.

Благовещенцы, проживающие в этом районе сообщили, что так близко вставшие иностранные баржи еще не видели.

В «АмурАССО» об инциденте с китайскими судами не знают, но предположили, что сесть на мель в сегодняшних условиях невысокого уровня воды в Амуре баржа могла. За помощью в российскую компанию китайцы не обращались.

Есть и другие предположения – суда просто могли стоять на рейде в ожидании отправления.

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#Китай #транспорт

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