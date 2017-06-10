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Группа родственников и друзей изготавливала и сбывала наркотики в Приамурье

Группа родственников и друзей изготавливала и сбывала наркотики в Приамурье
Фото: misanec.ru

В Амурской области участники организованной группы предстанут перед судом за незаконный оборот наркотиков. Всего по делу проходит 5 человек. Расследование уголовного дела завершили следователи амурской полиции.

Молодые люди сбывали масла каннабиса в значительных и крупных размерах. Цепочку раскрыли после задержания одного из клиентов организованной группы. Мужчину за незаконный сбыт наркотиков привлекли еще в 2015 году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области установили, что гашишное масло ему продали участники преступной группы. В нее вошли жители областной столицы и Благовещенского района.

Все члены преступной группы были знакомы, некоторые даже оказались родственниками. Объединил их инициатор. Мужчина отвел свою роль каждому из участников – от сбора конопли до поиска клиентов и сбыта наркотиков.

Изготавливали наркотические средства в селе, а затем реализовывали на территории областного центра. Для конспирации в телефонных разговорах амурчане использовали кодовые слова, имели свой автомобиль для доставки товара.

В материалы дела вошли 5 фактов сбыта запрещенных веществ и еще одно покушение на сбыт. Речь идет о значительных и крупных размерах.

Всех участников организованной группы задержали. У них изъяли около полукилограмма гашишного масла. В отношении амурчан возбуждены уголовные дела.

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#криминал #происшествия

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