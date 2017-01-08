Международный пункт пропуска Поярково–Сюньке реконструируют

Работы по реконструкции смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска в Поярково начнутся в этом году. На территории хотят расширить зону таможенного контроля и оборудовать дополнительный причал. Это позволит сократить время оформления грузов и сократить расходы по транспортировке грузов.

С предложением провести реконструкцию за свой счет к губернатору области обратилась компания ОАО «Поярковский элеватор». Фирма обслуживает сельхозяйственные предприятия Михайловского, Архаринского, Константиновского, Завитинского, Тамбовского районов с общей посевной площадью до 300 тысяч гектаров. На территории элеватора есть своя зона погрузки и причал. Их и предложили включить в территорию международного пункта пропуска, чтобы сократить расходы по транспортировке от «Поярковского элеватора» до пункта пропуска. Все объекты предстоит оснастить необходимым оборудованием для соответствия требованиям, предъявляемым к пункту пропуска.

«Реконструкция требуется из-за необходимости включения речного участка в пределы смешанного пункта пропуска. Эти позволит существенно сократить время оформления грузов, а также создадутся благоприятные условия для увеличения грузооборота в пункте пропуска», – рассказал начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства транспорта и строительства Амурской области Евгений Чередниченко.

С 2014 года грузопоток через международный пункт пропуска значительно вырос. Реконструкция позволит сократить время оформления грузов и снизить транспортные расходы. Строительство не повлияет на работу международного пункта пропуска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

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Нино Кохреидзе