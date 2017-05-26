В Хэйхэ в рамках российско-китайской ярмарки прошло праздничное шествие

В Хэйхэ 22 июня состоялось официальное открытие российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Старт фестивалю был дан праздничным шествием. Тысячи китайцев вышли на главную площадь города и прошли маршем.

Как рассказал с места корреспондент «Альфа-канала», началось шествие с того, что на площадь выехали дети и взрослые с флагами России и Китая. «Затем вышли остальные участники, они были наряжены в разные костюмы – спортивные, национальные, костюмы сказочных героев. Каждый останавливался у импровизированной сцены и показывал свои номера. Кто-то был с баскетбольными мячами, кто-то с народными инструментами, кто-то выходил под песню «Калинка», танцевал и пел», – рассказала корреспондент Ирина Стругачева.

На мероприятии присутствовали и первые лица Амурской области. Для удобства гостей праздника были установлены специальные павильоны, в которых можно было укрыться от палящего солнца. В целом все происходящее вызвало только восторженные отзывы.

Ранее, в Хэйхэ открылись выставки народных товаров, а сегодня вечером там выступит московский академический театр танца «Гжель». Уже завтра, 23 июня, ярмарка переберется на амурский берег, в Благовещенск.

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Екатерина PL