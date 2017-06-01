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Благовещенских водителей встречал ангел

Благовещенских водителей встречал ангел

В Благовещенске возле площади Ленина дорожные полицейские провели акцию «Я – ваш Ангел-хранитель». Вместе с инспектором ГИБДД к остановленным автомобилям подходила девочка в образе ангела и дарила символичных бумажных ангелочков. Так водителей просили соблюдать ПДД, тем самым сохранив жизнь детям.

Образ ангела на себя примерила 10-летняя дочь одного из сотрудников. Костюм для нее изготовили сами инспекторы. Посыл мероприятия – «не летайте быстрее, чем ваш ангел-хранитель». Подобная акция была проведена в городе впервые.

В акции принимали участие и волонтеры – ребята из молодежной организации «Выбор». Они растянули плакаты с призывами не пить за рулем, не превышать скорость. Водители были удивлены необычному персонажу на дороге, а после вручения им ангелочков благодарили за внимание и в целом за акцию.

«Акция нацелена на предупреждение грубых нарушений ПДД, так как у нас в городе водители часто нарушают правила, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима, а также управление транспортом в состоянии опьянения», – отметила старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Благовещенска Ирина Самарина.

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#дети #транспорт

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