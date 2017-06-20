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В горпарке Белогорска установят скачущих лошадок и свадебные кареты

В горпарке Белогорска установят скачущих лошадок и свадебные кареты

В городском парке культуры и отдыха Белогорска скоро появится новый аттракцион. «Свадебную карусель» установят за «Летающими слонами», сообщает пресс-служба Белогорска.

Готовить основание под конструкцию на 18 посадочных мест планируется начать уже на следующей неделе. «В настоящее время для посетителей парка работает 13 аттракционов, – пояснил директор парка Юрий Приходько. – В этом сезоне принято решение пополнить перечень аттракционов еще одним. Называется он “Свадебная карусель”. Диаметр аттракциона составит порядка 7 метров. В его составе "бегущие" лошади и две кареты. Уверен, что посетителям парка новый аттракцион придется по душе».

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#Белогорск #отдых #праздники

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