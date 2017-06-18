21 надгробье в Малиновке разрушили маленькие дети

Установлены причастные к повреждению 21 надгробной плиты на кладбище села Малиновка Бурейского района. Ими оказались пятеро детей возрастом от шести до десяти лет. Личности виновных определили полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 июня на Малиновском кладбище были разрушены надгробные памятники. Повреждения обнаружили пришедшие на могилы к родственникам местные жители. Полиция Бурейского района возбудила уголовное дело по факту повреждения надгробий на кладбище села Малиновка. Всего была повреждена 21 могильная плита.

С малолетними нарушителями и их родителями сотрудники ПДН провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Материалы в отношении детей будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин