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21 надгробье в Малиновке разрушили маленькие дети

21 надгробье в Малиновке разрушили маленькие дети

Установлены причастные к повреждению 21 надгробной плиты на кладбище села Малиновка Бурейского района. Ими оказались пятеро детей возрастом от шести до десяти лет. Личности виновных определили полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 июня на Малиновском кладбище были разрушены надгробные памятники. Повреждения обнаружили пришедшие на могилы к родственникам местные жители. Полиция Бурейского района возбудила уголовное дело по факту повреждения надгробий на кладбище села Малиновка. Всего была повреждена 21 могильная плита.

С малолетними нарушителями и их родителями сотрудники ПДН провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Материалы в отношении детей будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    29 минут назад

    И ничего им не будет. Онижедетишки

  • гусеница

    гусеница
    23 минуты назад

    Почему такая слабая конструкция? Интересно кто изготовитель ..... А вообще печально, детям делать нечего (не организованы) и это одна из причин.....

    С уважением

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