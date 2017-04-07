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Глава Прогресса ушла в отставку

Глава Прогресса ушла в отставку
Фото: admprogress.ru

Глава поселка Прогресс Пелагея Стеценко покинула свой пост, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. В четверг, 22 июня, ее отставку принял местный совет народных депутатов.

Исполняющим обязанности главы Прогресса с 22 июня назначен Сергей Провоторов, его кандидатуру также утвердили депутаты. Кроме того, народные избранники приняли решение объявить конкурс по выборам главы поселка. Заявления кандидатов будут приниматься с 29 июня по 13 июля.

Пелагея Стеценко занимала пост замглавы Прогресса с мая 2014 года, а с сентября 2014-го она была избрана главой поселка.

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#областная власть

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    интересно, это итог последнего футбольного матча на местном поле?

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