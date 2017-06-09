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Новый мем «жить в 3017» набирает популярность в Интернете

Новый мем «жить в 3017» набирает популярность в Интернете
Фото: twitter.com

В Сети набирает популярность новый мем о вещах и веяниях из будущего, которые непременно станут модными через тысячу лет – в 3017 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Dot.

Под фразой «жить в 3017» интернет-пользователи описывают все странные, непрактичные и дешевые лайфхаки, которые по каким-то причинам используют окружающие.

Впервые забавный мем использовал пользователь Twitter под ником @MyFavsTrash: он продемонстрировал, как использует вскрытую посередине коробку из-под сухих завтраков в качестве тарелки и даже налил в неё молоко.

«Вы все живёте в 2017, в то время как я уже в 3017. Подтягивайтесь», – призвал он. Людям эта идея показалась привлекательной, и они подхватили её и принялись всячески развивать.

По мнению одних юзеров, в 3017 году модники будут использовать кабели от зарядных устройств для того, чтобы зашнуровать обувь.

Другие считают, что в будущем «скрестят» классический костюм с символикой спортивных брендов.

Третьим признаком наступившего будущего кажется переоборудованный в бассейн балкон.

Издание отмечает, что, судя по многочисленным мемам, человечество ждёт светлое и нескучное будущее.

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#интернет #юмор

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