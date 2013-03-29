Амурчане начнут получать электронные больничные с 1 июля

С 1 июля листы нетрудоспособности начнут оформлять в электронном виде. По мнению экспертов, хранение документов в автоматизированной информационной системе облегчит жизнь пациентам и работодателям. Преимущество в том, что сам лист на руки выдаваться не будет. Пациент получит лишь талон, который не является документом, но открывает к нему доступ, говорит заместитель управляющего амурского Фонда социального страхования Елена Моржева.

«Пациент приходит в поликлинику по своему собственному заявлению, чтобы его листок нетрудоспособности был оформлен в электронном виде, работнику выдается талончик. Не требуется его подписание и заверение какими-либо печатями. Сам по себе листок нетрудоспособности, поскольку он в электронном виде, невозможно потерять. И нет необходимости в случае утери оформлять дубликат», – сказала Елена Моржева.

Больничный выплачивается и по уходу за нетрудоспособным членом семьи. Однако это ограничивается сроком в 60 дней. Далее денежная компенсация не полагается.

Кроме того, амурчан ждет еще одно новшество – чтобы получить выплаты за больничный, надо будет написать заявление. С 1 июля стартует пилотный проект Фонда социального страхования о прямых выплатах. Со следующей недели социальные пособия люди будут получать не от работодателя, как сейчас, а напрямую из Фонда.

По новой схеме, первые три дня оплачивает работодатель, а с четвертого дня – ФСС. Однако для этого необходимо будет написать заявление установленного образца и после предоставить работодателю, говорит заместитель управляющего амурского Фонда социального страхования Елена Моржева.

«Такого рода документы уже граждане привыкли заполнять. Они заполняются в Пенсионном фонде, в налоговых органах, при кредитовании. Если заявление формируется в ручном виде, оно должно быть заполнено ручкой черного цвета печатными буквами, не заходя за границы. Но поскольку взаимодействие со страхователями у нас в электронном виде, реквизиты формируются при взаимодействии с работодателем в электронном виде, то есть по кнопке», – рассказала Елена Моржева.

По закону, деньги будут поступать на личные счета застрахованного лица с 1 по 15 число следующего месяца. Получить выплаты за близких родственников нельзя, сообщает информационная служба «Дорожного радио»..

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Екатерина PL