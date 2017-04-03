Амурские абитуриенты могут выбрать вуз через мобильное приложение

Фото: www.fly-phone.ru

Мобильное приложение для абитуриентов «Поступай правильно» уже доступно в Google Play и App Store. Пользование платформой осуществляется на бесплатной основе. Оно запущено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Новый сервис обеспечит доступ всех желающих к информации о вузах России, которые ведут набор студентов в 2017 году. Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах.

Кроме того, приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям, возможность сравнить вузы по выбранным параметрам.

«Поступай правильно» разработано Национальным исследовательским университетом МЭИ при поддержке Минобрнауки России. При его подготовке использовалась информация, интегрированная из ряда информационных систем, при этом данные, подтвержденные образовательной организацией, отмечены в паспорте специальным штампом, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

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#вузы #технологии

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Василий Кленин