Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:23 0

Амурские абитуриенты могут выбрать вуз через мобильное приложение

Амурские абитуриенты могут выбрать вуз через мобильное приложение
Фото: www.fly-phone.ru

Мобильное приложение для абитуриентов «Поступай правильно» уже доступно в Google Play и App Store. Пользование платформой осуществляется на бесплатной основе. Оно запущено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Новый сервис обеспечит доступ всех желающих к информации о вузах России, которые ведут набор студентов в 2017 году. Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах.

Кроме того, приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям, возможность сравнить вузы по выбранным параметрам.

«Поступай правильно» разработано Национальным исследовательским университетом МЭИ при поддержке Минобрнауки России. При его подготовке использовалась информация, интегрированная из ряда информационных систем, при этом данные, подтвержденные образовательной организацией, отмечены в паспорте специальным штампом, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Просмотров всего: 128

#вузы #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Робот София, обещавшая уничтожать людей, рассказала о мужчине своей мечты (видео)
Общество

Приемная кампания стартовала в вузах Благовещенска
В России и мире

Новосибирцы создали гигантский спиннер, сварив три автомобиля (видео)
В России и мире

Новый способ хищения денег из банкоматов выявил Сбербанк