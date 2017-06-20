Детей привлекут к благоустройству и озеленению школьных дворов в Благовещенске

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В этом году капитально ремонтировать школы и детсады Благовещенска не будут. Предусмотрен лишь косметический ремонт в зданиях. На эти цели в бюджете заложено 20 миллионов рублей. Ремонты в школах начнутся после завершения смен в детских лагерях. В перечне работ: побелка, покраска, подготовка внутренних инженерных сетей. Также в планах благоустройство школьных дворов, в нем задействуют более 5 тысяч детей.

Летом ребят привлекут и к работам по озеленению образовательных учреждений.

С июня по август будут организованы ремонтные бригады – всего 27. В них планируется задействовать 1 171 ребенка, в бригадах по благоустройству школьного двора – 5 022 ребенка, на пришкольных участках – чуть меньше 3 тысяч. Все работы будут выполняться в рамках трудовой практики.

Вместе с тем сложилась многолетняя традиция, когда родители вместе с детьми добровольно помогают в озеленении школы, ремонте мебели не материальными взносами. В управлении образования подчеркнули, что любая материальная помощь оказывается лишь на добровольной основе.

Кроме того, этим летом возле школы № 14 появится новый стадион. Завершить его строительство планируют к концу сентября. Остальные работы, которые выполнит технический персонал, закончат к 30 августа, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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#дети #строительство #школа

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Екатерина PL