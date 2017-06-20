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сегодня, 17:12 0

В Зее собака упала в колодец и просидела там несколько дней

В Зее собака упала в колодец и просидела там несколько дней
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Зее спасатели пришли на помощь собаке. Животное упало в заброшенный канализационный колодец и несколько дней просидело в нем без воды и пищи.

Как пишет пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, пса обнаружили, когда разыскивали другую собаку – живущую на городской свалке с капканом на лапе. Попавшее в колодец животное нашли вечером 21 июня, а спасательная операция прошла утром 22 июня, поскольку сразу достать из плена собаку не получилось – она была агрессивной и пряталась в боковое углубление на дне колодца.

Специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ накинули на тело пса петлю и вытащили его на поверхность. После освобождения животное сразу же убежало.

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#животные #Зея #происшествия

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