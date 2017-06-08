Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: «Велоночь с Амур.инфо» и российско-китайское ЭКСПО

23 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об акции «Велоночь с Амур.инфо», которая в этом году стала одним из мероприятий международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Гости эфира – организаторы акции, исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева и руководитель туристического велоклуба «Амурбайк. Два колеса» Оксана Пыгамова.

Проведут утренний эфир Нино Кохреидзе и Илья Кутырёв.

В полуденном «Эхе» состоится встреча с директором Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павлом Пузановым. Екатерина Кузьмина расспросит гостя о том, как новое Агентство будет заманивать инвесторов в Приамурье, и о первом опыте участия в четвёртом российско-китайском ЭКСПО (Харбинская ярмарка).

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL