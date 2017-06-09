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сегодня, 17:04 11

Прокуратура Благовещенска обнаружила два сайта, где размещены анкеты проституток

Прокуратура Благовещенска обнаружила два сайта, где размещены анкеты проституток
Фото: bryansktoday.ru

Прокуратура Благовещенска Амурской области в ходе мониторинга интернет-сайтов выявила электронные адреса, на которых выложены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги. В анкетах размещены фотографии, контактные телефоны, перечень услуг, а также прайс-лист за оказываемые услуги интимного характера.

«Размещение на интернет-сайтах информации об оказании услуг интимного характера создаёт образ проституции, как приемлемого общественного явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся указанными услугами и пользующихся данными услугами. Информация отнесена к информации, запрещенной для распространения среди детей, и способна вызвать у детей желание заниматься проституцией», – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

В соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» информация порнографического характера относится к запрещенной для распространения среди детей. В связи с выявленными нарушениями прокурор Благовещенска направил исковое заявление в суд.

20 июня городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме – информация, размещенная на двух интернет-сайтах, признана запрещенной к распространению на территории страны. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Благовещенска.

Просмотров всего: 899

#закон

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Почему бы просто не запретить лицам не достигшим 18 лет пользоваться интернетом? Это бы кучу проблем решило.

  • gvarneri

    gvarneri
    2 часа назад

    В Архаринском районе видать во всех сферах так все хорошо что прокуроры от безделья сильно озадачились этой темой?

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Наверняка прокуроры мужского рода это обнаружили. Ничто человеческое им не чуждо.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    прокуры видать порнушку смотрели

  • promo

    promo
    1 час назад

    КОГДА ПРИЯТНОЕ СОВМЕЩЕНО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ РАБОТЫ

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Порно со шлюхами в интернете? Да не может такого быть!!!!

    Ну ща амурская прокуратура быстро это дело заборет!

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    больше видимо заняться нечем

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Не победить им это, равно как наркоту и алкоголь.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    30 минут назад

    ММС

    Не победить им это, равно как наркоту и алкоголь.



    ну как же ? Реализация алкоголя снижена в два раза !!!

  • Vlad2

    Vlad2
    14 минут назад

    Сергей Сергеевич

    прокуры видать порнушку смотрели



    они чё, не люди штоле?

  • Леонидова

    Леонидова
    7 минут назад

    Наконец то,заметили, гугл им в помощь)))))http://region-znakomstva.ru/index.php?id=44524 И еще сотня адресов))))) А они целых два нарыли,,,,,

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