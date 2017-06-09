Прокуратура Благовещенска обнаружила два сайта, где размещены анкеты проституток

Фото: bryansktoday.ru

Прокуратура Благовещенска Амурской области в ходе мониторинга интернет-сайтов выявила электронные адреса, на которых выложены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги. В анкетах размещены фотографии, контактные телефоны, перечень услуг, а также прайс-лист за оказываемые услуги интимного характера.

«Размещение на интернет-сайтах информации об оказании услуг интимного характера создаёт образ проституции, как приемлемого общественного явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся указанными услугами и пользующихся данными услугами. Информация отнесена к информации, запрещенной для распространения среди детей, и способна вызвать у детей желание заниматься проституцией», – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

В соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» информация порнографического характера относится к запрещенной для распространения среди детей. В связи с выявленными нарушениями прокурор Благовещенска направил исковое заявление в суд.

20 июня городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме – информация, размещенная на двух интернет-сайтах, признана запрещенной к распространению на территории страны. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Благовещенска.

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Екатерина PL