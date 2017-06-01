Компьютеры подпольного благовещенского казино забрало себе государство

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В Благовещенске по адресу: улица Институтская, 6, выявлен компьютерный клуб, занимавшийся незаконной организацией азартных игр. Имущество было арестовано, но за полгода его собственник так и не объявился. Прокуратура обратилась в суд с предложением признать имущество бесхозяйным и обратить его в федеральную собственность.

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки по факту незаконной организации азартных игр в компьютерном клубе. Было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, составлен протокол осмотра. В декабре 2016 года из зала изъяли 22 монитора и 21 системный блок. Собственник игрового оборудования не был установлен. Он не объявился до июня 2017 года и не предпринял попытки к возврату оборудования.

Таким образом, изъятое в соответствии с протоколом осмотра помещения игровое оборудование является бесхозяйным имуществом, собственник которого неизвестен. Оно подлежит обращению в доход государства.

Во вторник, 20 июня, решением Благовещенского городского суда заявление прокурора удовлетворено, мониторы и системные блоки признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин