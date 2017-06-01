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Компьютеры подпольного благовещенского казино забрало себе государство

Компьютеры подпольного благовещенского казино забрало себе государство
Фото: www.koshcheev.ru

В Благовещенске по адресу: улица Институтская, 6, выявлен компьютерный клуб, занимавшийся незаконной организацией азартных игр. Имущество было арестовано, но за полгода его собственник так и не объявился. Прокуратура обратилась в суд с предложением признать имущество бесхозяйным и обратить его в федеральную собственность.

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки по факту незаконной организации азартных игр в компьютерном клубе. Было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, составлен протокол осмотра. В декабре 2016 года из зала изъяли 22 монитора и 21 системный блок. Собственник игрового оборудования не был установлен. Он не объявился до июня 2017 года и не предпринял попытки к возврату оборудования.

Таким образом, изъятое в соответствии с протоколом осмотра помещения игровое оборудование является бесхозяйным имуществом, собственник которого неизвестен. Оно подлежит обращению в доход государства.

Во вторник, 20 июня, решением Благовещенского городского суда заявление прокурора удовлетворено, мониторы и системные блоки признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • yeti

    yeti
    1 час назад

    старье то еще) с рук берут эти системники по тыщи, конечно не жалко

  • f4kir

    f4kir
    59 минут назад

    53.976618, 123.931801 вот по этим координатам можно найти игорный зал в Сковородино. Не сложно посчитать расстояние до зданий прокуратуры и РОВД (50 м). И никто ничего не изымает

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