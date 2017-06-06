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сегодня, 16:54 0

Жительница Архары похитила холодильник у бывшего мужа

Жительница Архары похитила холодильник у бывшего мужа
Фото: ru.wikipedia.org

29-летняя жительница поселка Архара обокрала бывшего гражданского мужа. Вместе с новым сожителем она вынесла из его дома холодильник. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел в начале февраля 2017 года. У женщины имелся ключ от двери дома бывшего супруга, чем она и воспользовалась. Вместе с новым сожителем амурчанка похитила у бывшего холодильник «Бирюса» стоимостью 4 000 рублей, технику погрузили на сани и вывезли.

Ведомство уточняет, что сожителя амурчанка ввела в заблуждение, сообщив ему, что холодильник принадлежит ей.

Махинации женщины вскрылись. Во вторник, 20 июня, над ней состоялся суд. Амурчанку приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При вынесении приговора были учтены признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, добровольное возмещение ущерба, но в то же время опасный рецидив преступлений.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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