Идея создания алиментного фонда вызвала сомнения у амурских судебных приставов

В России предлагают создать алиментный фонд. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. На предложение уже отреагировал Совет Федерации. Это означает, что у законопроекта есть все шансы стать полноценным законом.

По мнению авторов инициативы, появление фонда поможет эффективнее взыскивать деньги с должников. Предложения о его создании обсуждаются уже несколько лет. И вот сейчас они сформированы окончательно. Однако, по мнению пресс-секретаря амурского управления Федеральной службы судебных приставов Елены Пациоры, инициатива все еще вызывает вопросы. И высказать однозначное мнение пока сложно.

«Все, что касается взыскания алиментов и исполнения социально значимых исполнительных производств, которые так или иначе связаны с защитой прав и законных интересов ребенка, судебные приставы, естественно, поддерживают и держат эти исполнительные производства на особом контроле. Другой вопрос – за счет каких средств будет создаваться этот алиментный фонд. Пока неясно. Поэтому дать свое какое-то однозначное мнение, наверное, сейчас не предоставляется возможным», – сказала Елена Пациора.

Тем не менее многие эксперты считают, что законопроект поможет решить проблему. К этому вопросу предлагали уже немало вариантов ответа. Например, эксперты вспомнили одну спорную инициативу минюста, которая так и не нашла одобрения ни в Совете Федерации, ни в Общественной палате. По этой инициативе исполнительное производство о взыскании алиментов можно будет завершить и сдать в архив, если приставы не смогут разыскать должника в течение года. Елена Пациора считает такое предложение малоэффективным. И приводит в пример практику амурских приставов.

«Тут стоит отметить, что только за 5 месяцев этого года разыскано судебными приставами Амурской области 148 уклонистов. И в розыске они находились разный период времени. От месяца до трех лет. И они сейчас будут привлечены, а кто-то уже привлечен к административной и уголовной ответственности. Вывод напрашивается сам собой – возможно одного года и не хватит для поиска», – добавила Елена Пациора.

Сейчас в Амурской области заведено порядка семи тысяч производств в отношении неплательщиков алиментов, которые в сумме задолжали своим детям 1 миллиард 200 миллионов рублей.

При этом отмечается рост выплат. За пять месяцев этого года амурские приставы взыскали уже 115 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года сумма составляла 102 миллиона, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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#жизнь #закон

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Екатерина PL