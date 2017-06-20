Особенности рыбалки пройдут в Белогорске

Фестиваль «Особенности белогорской рыбалки» устроят в Белогорске ко Дню ротана. Состоится он в Городском парке культуры и отдыха 9 июля. Поучаствовать в фестивале может каждый желающий, сообщает белогорская пресс-служба.

«Рыболовство, традиции, обмен опытом и объединение рыболовов-любителей, выявление и поощрение лучших рыбаков и, конечно, организация интересного познавательного досуга для жителей и гостей города – это те задачи, которые ставим перед собой, – рассказал организатор и исполнитель фестиваля, директор дирекции парков Юрий Приходько. – Интересно будет всем, планируем провести очень насыщенную и вкусную программу для массового отдыха горожан. Приглашаем партнеров к участию в организации праздника для любителей рыбы и рыбной ловли. Частные и юридические лица, осуществляющие торговлю рыбой, рыбной продукцией или снастями, работающие в сфере общественного питания, занимающиеся приготовлением рыбных блюд, в день фестиваля смогут на безвозмездной основе организовать продажу своей продукции, устроить промоакции и мастер-классы».

Конкурс «Пальчики оближешь», фотоконкурс «Во-о-о-т такая рыба!», конкурс «Песни, частушки и анекдоты о рыбалке (рыбе)», конкурс «Суперрыбак» и «Рыбацкая высота»: организаторы придумали массу развлечений. Подать заявку на участие можно уже сейчас.

«С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте белогорск.рф в разделе “Культура” – “Конкурсы-фестивали”», – рассказала одна из организаторов фестиваля Оксана Черкасова.

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Анастасия Болотина