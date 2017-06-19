На ярмарке в Хэйхэ выставлены изделия российских мастеров

В Хэйхэ работает российско-китайская ярмарка культуры и искусства. В среду, 21 июня, на китайском берегу Амура состоялось ее открытие. 22 июня здесь начали работать выставки российских мастеров декоративно-прикладного искусства и художников со всего Дальнего Востока. Днем по улицам города прошло шествие участников ярмарки.

Приехало около 40 дальневосточников – из Камчатского и Хабаровского краев, Якутии и, конечно, Амурской области. Они разместили свои работы в нескольких экспозициях.

В городском музее Хэйхэ очень большой интерес вызвала выставка ковров и иных изделий из птичьих перьев, Это редкое почти забытое искусство представила нанайская семья. Пожилая бабушка делает их по старинным традициям, а ее дети и внуки перенимают опыт. Стоят они от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, здесь выставлено много меховых изделий, ручной вышивки, различных кукол, бисероплетения.

Китайским зрителям очень интересно творчество народов России. Житель Хэйхэ прямо на выставке купил одну статуэтку. «Это для моих детей. Фигурка расписана необычно, очень интересная», – признался он корреспонденту телекомпании «Альфа-канал». И таких покупателей на выставках немало.

Китайская сторона ответила выставками произведений каллиграфии и живописи.

23 июня ярмарка переберется на российскую сторону. В этот день в Благовещенске состоится торжественное открытие фестиваля.

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Василий Кленин