Фото: youtube.com

Андроид, обещавший в прошлом году уничтожать людей, рассказал о своём видении идеального мужчины. Робот по имени София говорила об отличиях между Великобританией и США, шутила и делилась мнением об идеальном партнёре в эфире утреннего телешоу Good Morning Britain, сообщает «Лента.ру».

В прошлом году София поделилась своими кровожадными планами. На вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» она ответила утвердительно. Весной этого года, выступая на американском телевидении, она подтвердила своё намерение, добавив при этом, что это всего лишь шутка.

Во время очередного появления на публике, София поделилась своим мнением об идеальном мужчине.

«Технически мне чуть больше года. Я ещё слишком молода, чтобы думать о романтике», – заявила София. Гостья телеведущих также рассказала, что её идеальный партнёр должен быть очень мудрым, милосердным и гениальным.

Антропоморфный робот умеет изображать более полусотни эмоций. Кроме того, в глазах Софии есть камеры, для установки зрительного контакта с собеседником. Создатель умной машины сказал, что вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепбёрн.

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Алексей Воскобойников