В микрорайоне Европейский снова отключили электричество

В четверг, 22 июня, жители микрорайона Европейский в Благовещенске вновь остались без света. Как они сообщили ИА «Амур.инфо», дома оказались обесточены около 15:00.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ информагентству рассказали, что сегодняшнее отключение света в микрорайоне – плановое, однако, когда дома подключат к электроснабжению, неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, электросети, идущие к микрорайону, принадлежат застройщику – обанкротившейся компании «Городок». Фактически сети сейчас бесхозные, из-за чего часто возникают аварии. Последний раз они происходили 10 июня и 6 мая.

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#энергетика

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Александр Авдеев