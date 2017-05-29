Под Благовещенском появится трасса для драг-рейсинга

Фото: ru.pinterest.com

Стали известны подробности строительства трассы на картодроме «Юбилейный», расположенном под Благовещенском. Как сообщает пресс-служба минспорта Амурской области, она будет предназначена для соревнований по драг-рейсингу.

Новую трассу на картодроме планируют построить до конца 2017 года.

Драг-рейсинг – гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом по прямой, обычно на дистанции в 402 метра. Реже проводятся заезды на 804 метра, 201 метр или 1 609 метров. По сути драг-рейсинг – это гонка на ускорение.

Также здесь хотят возвести стадион технических видов спорта для тренировок и соревнований. По оценке специалистов, на строительство этого объекта потребуется не менее пяти лет.

В работе стадиона будут специальные трек-дни, когда воспользоваться трассами сможет любой желающий. По проекту на стадионе будут участки для картинга, спидвея, шоссейно-кольцевых гонок.

Как сообщало Амур.инфо, картодром «Юбилейный» переведут в юридический статус на областной уровень. Решать вопросы обустройства картодрома будет рабочая группа в амурском правительстве.

Просмотров всего: 422

#отдых #транспорт

распечатать

Александр Авдеев