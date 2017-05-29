Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 11

Под Благовещенском появится трасса для драг-рейсинга

Под Благовещенском появится трасса для драг-рейсинга
Фото: ru.pinterest.com

Стали известны подробности строительства трассы на картодроме «Юбилейный», расположенном под Благовещенском. Как сообщает пресс-служба минспорта Амурской области, она будет предназначена для соревнований по драг-рейсингу.

Новую трассу на картодроме планируют построить до конца 2017 года.

Драг-рейсинг – гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом по прямой, обычно на дистанции в 402 метра. Реже проводятся заезды на 804 метра, 201 метр или 1 609 метров. По сути драг-рейсинг – это гонка на ускорение.

Также здесь хотят возвести стадион технических видов спорта для тренировок и соревнований. По оценке специалистов, на строительство этого объекта потребуется не менее пяти лет.

В работе стадиона будут специальные трек-дни, когда воспользоваться трассами сможет любой желающий. По проекту на стадионе будут участки для картинга, спидвея, шоссейно-кольцевых гонок.

Как сообщало Амур.инфо, картодром «Юбилейный» переведут в юридический статус на областной уровень. Решать вопросы обустройства картодрома будет рабочая группа в амурском правительстве.

Просмотров всего: 422

#отдых #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    46 минут назад

    Ура!!!!

  • ay

    ay
    41 минута назад

    за чей счот банкет?

  • DimonS

    DimonS
    27 минут назад

    1500 за въезд.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    22 минуты назад

    Может хоть немного по городу меньше гонять будут.. На специальной трассе пусть гоняют.

  • ay

    ay
    19 минут назад

    Оно им надо? Ехать куда-то? Если за это (за покатушки) в городе, и даже на Игнатьевском шоссе, не плющат, то зачем платить больше?

  • Shift

    Shift
    18 минут назад

    а когда начать планируют? когда закроют доступ туда?..тренироваться больше негде вообще...

  • Кайзер

    Кайзер
    17 минут назад

    Больше же нечего строить в городе....

  • Shift

    Shift
    17 минут назад

    ay

    Оно им надо? Ехать куда-то? Если за это (за покатушки) в городе, и даже на Игнатьевском шоссе, не плющат, то зачем платить больше?



    надо! там безопасно в первую очередь для самих гоняющих...ни кто под колеса не выскочит по крайней мере.

  • ay

    ay
    14 минут назад

    сознательных мало. коли на то, чтоб не дрифтовать на марках / громко тарахтеть на чопперах по ночам у них мозга и "социальной ответственности" не хватает.

  • Shift

    Shift
    14 минут назад

    амурИнфо! Узнать даты начала строительства можете?

  • Shift

    Shift
    12 минут назад

    ay

    сознательных мало. коли на то, чтоб не дрифтовать на марках / громко тарахтеть на чопперах по ночам у них мозга и "социальной ответственности" не хватает.



    не соглашусь, сознательных больше...вы знаете сколько у нас в городе мотобрвтьев и гонщиков на авто?..ну а кровь всем сворачивают всего то несколько балбесов...

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

На ярмарке в Хэйхэ выставлены изделия российских мастеров
Общество 2

Амурский тракторист примет участие во всероссийском чемпионате по пахоте
Общество 8

Водитель иномарки в Благовещенске повредил колесо, угодив в яму
Общество 20

Активисты предлагают обозначить гироскутеры как транспортное средство и внести в ПДД