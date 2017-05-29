Французская модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками

Фото: twitter.com

Известная французская фитнес-модель и блогер Ребекка Бургер погибла из-за взрыва диспенсера со взбитыми сливками. Об этом в Instagram сообщила семья девушки, передаёт Life.ru со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 июня. У девушки в руках взорвался баллон для взбитых сливок, находящийся под высоким давлением. Удар пришёлся в грудь, Ребекка умерла от остановки сердца.

Семья модели призвала не использовать такой тип диспенсеров, подчеркнув, что в обращении всё ещё находятся десятки тысяч подобных устройств.

У 33-летней Ребекки Бургер более 150 тысяч подписчиков в Instagram.

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#происшествия

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Алексей Воскобойников