Приемная кампания стартовала в вузах Благовещенска

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В пяти государственных вузах Приамурья предусмотрено более 2,5 тысячи бюджетных мест. Количество поданных заявлений превышает 1 000. Прием документов продлится до 26 июля.

Абитуриент, поступающий на обучение по программам бакалавриата или специалитета, вправе подать заявления только в пять различных вузов и участвовать в конкурсах на поступление не более чем по трем специальностям в каждом из них.

В пяти вузах города предусмотрено более 2 500 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета и около 350 мест по программам магистратуры.

В Амурском государственном университете абитуриентам предлагают 550 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета, а также 147 мест на магистратуре. Больше всего бюджета – 100 мест – выделено на «Электроэнергетику».

В этом году в АмГУ появилась новая специальность – «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки: немецкий язык и английский. Бюджетных мест на этих специальностях нет, а стоимость обучения составляет 39 000 рублей в год. Сократились бюджетные места на экономических специальностях, зато возобновился набор на такие специальности, как «Психолого-педагогическое образование» и «Художник монументально-декоративного искусства (интерьер)». На данный момент в АмГУ подали 71 заявление, из них 31 – на магистратуру.

В Амурской государственной медицинской академии традиционно ведется набор на два направления: педиатрия, на которое предусмотрено 45 бюджетных мест, и лечебное дело с 220 бесплатными местами. Единственное новшество – приемная кампания здесь пройдет со сниженным порогом ЕГЭ. За несколько дней работы приемной комиссии в АГМА подали только три заявления, потому что еще неизвестны результаты ЕГЭ по химии и биологии.

В Благовещенском государственном педагогическом университете для абитуриентов выделено 369 бюджетных мест на бакалавриат очной формы и 140 – заочной. Магистратуре отведено по 50 мест для очников и заочников. По 22 места – на профили «Психология и социальная педагогика» и «Начальное образование». «Математика», «Физика», «Русский язык» – по 21 месту. Меньше всего «Адаптивная физкультура» – 10 мест.

Количество бюджетных мест сократилось: предыдущие два года выделялось по 401 месту. Однако конкурс не меняется. Это связано с тем, что количество выпускников также с каждым годом уменьшается. За два дня работы приемной комиссии было принято 11 заявлений на очную форму обучения, что на три заявления больше по сравнению с прошлым годом, и 23 – на заочную. Все в пределах многолетней нормы.

В Дальневосточном государственном аграрном университете больше всего бюджетников готовы принять на специальность «Ветеринария» – 40 мест. По сравнению с прошлым годом количество не изменилось, но места перераспределились: стало чуть больше магистров, но зато в этом году не дали заочников зоотехникам.

Всего мест на бакалавриат и специалитет выделено 452 и 105 – для магистратуры. Уже подано порядка 160 заявлений. В этом году Дальневосточный ГАУ открывает первый набор абитуриентов на специальность «Экология и природопользование», для которой предусмотрено 15 бюджетных мест на очной форме обучения.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Рокоссовского появилась новая дисциплина в рамках направления «Морская пехота» — легководолазная подготовка. Девушек пока набирать не будут. На данный момент в ДВОКУ уже принято около 1 000 заявлений.

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#вузы #образование

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Нино Кохреидзе