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сегодня, 15:02 4

В Циолковском хотят построить туристический комплекс для приезжающих на Восточный

В Циолковском хотят построить туристический комплекс для приезжающих на Восточный
Фото: kp.ru

Новый генподрядчик космодрома Восточный ЦЭНКИ ищет инвесторов для строительства туристического комплекса в наукограде Циолковский. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию ЦЭНКИ Владимир Камынин, сообщает DV.land.

Пока размещать туристов, желающих посмотреть Восточный, практически негде. В Циолковском рядом с космодромом находятся только четыре гостиницы примерно на 200 мест. Поэтому ЦЭНКИ намерен построить современный туристический комплекс на 140 мест, который бы соответствовал мировым стандартам.

Также сайт отмечает, что в рамках экскурсий на Восточный планируется не только знакомить туристов с инфраструктурой космодрома, но и рассказывать о подготовке к запускам, устраивать встречи с космонавтами, предоставлять возможность наблюдать за взлетами ракет.

Ранее о том, что для приезжающих на космодромы Восточный и Байконур туристов следует построить гостиничные комплексы, говорила глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

Просмотров всего: 187

#космодром #строительство #туризм

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    мочь и хотеть, это немного разное )))

  • Витальевич

    Витальевич
    59 минут назад

    Да сколько можно хотеть то.....одно дело доделайте для начала.

  • ay

    ay
    48 минут назад

    Доделайте хотя бы набережную. На забор из гофрированной жести глядеть нету сил. Натуральный BrickWall = Не хрен вам, горожане, на Амур любоваться со "старой набережной", всё равно бурьяны в поле здрения попадают. Загородить бурьяны - это дешевше, чем милю дозолотить=застроить ТЦ и элитным жульём. Да что загородить... даже газоны разбить, дорожки проложить, лавочки поставить, деревья посадить не могут.

  • alex 3

    alex 3
    16 минут назад

    главное , что бы деньги, которые будут в "это" "зарыты" были опять не из бюджета. Кстати, корреспонденты АИ, съездили бы там и посмотрели, сколько людей там живет, чем занимаются, как работают построенные государством больницы и другие объекты инфраструктуры? Или это все тоже засекречено!?

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