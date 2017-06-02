В Циолковском хотят построить туристический комплекс для приезжающих на Восточный

Фото: kp.ru

Новый генподрядчик космодрома Восточный ЦЭНКИ ищет инвесторов для строительства туристического комплекса в наукограде Циолковский. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию ЦЭНКИ Владимир Камынин, сообщает DV.land.

Пока размещать туристов, желающих посмотреть Восточный, практически негде. В Циолковском рядом с космодромом находятся только четыре гостиницы примерно на 200 мест. Поэтому ЦЭНКИ намерен построить современный туристический комплекс на 140 мест, который бы соответствовал мировым стандартам.

Также сайт отмечает, что в рамках экскурсий на Восточный планируется не только знакомить туристов с инфраструктурой космодрома, но и рассказывать о подготовке к запускам, устраивать встречи с космонавтами, предоставлять возможность наблюдать за взлетами ракет.

Ранее о том, что для приезжающих на космодромы Восточный и Байконур туристов следует построить гостиничные комплексы, говорила глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

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#космодром #строительство #туризм

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Александр Авдеев