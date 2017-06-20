Губернатор Приамурья предложил заксобранию ввести в селах старост
Губернатор Амурской области направил в заксобрание законопроект о введении в селах института старост. Проект рассмотрели и одобрили на комитете по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.
Законопроект определяет правовые основы деятельности сельских старост как одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Главной целью деятельности старосты станет представление интересов населения.
Староста также будет осуществлять следующие функции:
– оказывать организационную или информационную помощь жителям сельского поселения при их обращении в органы местного самоуправления;
– доводить до жителей полученную от органов местного самоуправления сельского поселения информацию;
– проводить встречи с жителями сельского поселения, направлять обращения и предложения в органы местного самоуправления;
– оказывать содействие местным властям в предупреждении и ликвидации ЧС, обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
Старосты могут избираться/назначаться от года до пяти лет. Решение вопроса о необходимости сельского старосты принимается органом местного самоуправления самостоятельно, сообщает сайт Законодательного собрания Амурской области.
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