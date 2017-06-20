Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:56 14

Губернатор Приамурья предложил заксобранию ввести в селах старост

Губернатор Приамурья предложил заксобранию ввести в селах старост
Фото: www.zsamur.ru

Губернатор Амурской области направил в заксобрание законопроект о введении в селах института старост. Проект рассмотрели и одобрили на комитете по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Законопроект определяет правовые основы деятельности сельских старост как одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Главной целью деятельности старосты станет представление интересов населения.

Староста также будет осуществлять следующие функции:

– оказывать организационную или информационную помощь жителям сельского поселения при их обращении в органы местного самоуправления;

– доводить до жителей полученную от органов местного самоуправления сельского поселения информацию;

– проводить встречи с жителями сельского поселения, направлять обращения и предложения в органы местного самоуправления;

– оказывать содействие местным властям в предупреждении и ликвидации ЧС, обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Старосты могут избираться/назначаться от года до пяти лет. Решение вопроса о необходимости сельского старосты принимается органом местного самоуправления самостоятельно, сообщает сайт Законодательного собрания Амурской области.

Просмотров всего: 571

#губернатор #закон #заксобрание

распечатать

Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • тёмная лошадка

    тёмная лошадка
    1 час назад

    А кто будет оплачивать работу старосты? Или это будет должность на общественных началах?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    откатываемся в средневековье опять? Старосты, батраки....

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    таблички на сельсовета пусть по меняют да и всё, был глава, стал староста ))) вот клоуны им там в правительстве заняться что ли больше нечем?

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Если я правильно понимаю, то при советской власти это были председатели сельских советов, после главы администраций (тоже что и сейчас), а теперь еще хотят продублировать эту должность старостами. Так что ли?!

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    54 минуты назад

    Типа общественной Палаты только в одном лице. Норм тема, надо делать

  • Морской человек

    Морской человек
    51 минута назад

    Чем бы дитя не тешилось…

    Законодательная инициатива…

    «Единая Россия» поддержит, внедрит. Через пару лет всё в исходное положение вернется.

  • DimonS

    DimonS
    51 минута назад

    В войну тоже старосты были. Как и полицаи.

  • все комментарии

    все комментарии
    50 минут назад

    ММС

    Если я правильно понимаю, то при советской власти это были председатели сельских советов, после главы администраций (тоже что и сейчас), а теперь еще хотят продублировать эту должность старостами. Так что ли?!



    Не, председатели сельсоветов это другое.

    При фашистах на Руси последний раз старосты были. А теперь вот, возраждает Единая Россия сей институт...

    Дожили

  • Туж2

    Туж2
    46 минут назад

    а что, полицаи есть.

    теперь и старост можно..

    Раньше были председатели сельских советов.

    З.Ы. Но это при тоталитарном режиме..Ого..

  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    42 минуты назад

    Тот груз бумаг и штатной численностью в 1.5 человек в сельсовете не соответствует действительности. Сельсоветы как они сейчас существуют- юридические лица, они не нужны, одни надзоры НКВД не дают работать реально, одни отписки и штрафы. А депутатский корпус это вообще отдельная тема, на селе это орган не работает, а дела писульки опять на сельсовете. Ликвидировать сельсоветы с численностью населения до 2000 человек, ввести институт старост, посадить на субсидию. Полномочия возложить на районы, по существу они и в данное время выполняют по различным соглашениям полномочия сельсоветов. ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. Если идти по данному пути. А в данное время главы просто мальчики и девочки для битья, денег нет, но они умудряются находится на рабочих местах.

  • ay

    ay
    37 минут назад

    Гауляйтеров КАА ещё не предлагал вернуть?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    33 минуты назад

    Очень правильно решение Губернатора, давно было пора! Отлично! В каждом отдельном поселении, даже самом небольшом с десятком жителей, должен быть ответственный, по давней старой русской сельской традиции – Староста! Во многих регионах Старосты уже давно существуют! Были когда-то сельские старосты и в Амурской области (их историю в области можно и обязательно нужно восстановить!). Старосты всегда проводили очень значимую работу, нужную людям и поселению!

    В некоторых регионах и странах, кстати, выборным старостам выдают даже специальный номерной Нагрудный знак «Староста села» (похожие, как у сотрудников ГАИ), как знак местной власти.

    В следующем году, когда будут всюду выбраны Старосты, нужно обязательно запланировать проведение Амурского областного Съезда сельских и поселковых старост! Можно приурочить этот съезд к 160-летию. Амурской области ( от 20 декабря 1858 г.)

  • ММС

    ММС
    33 минуты назад

    Умом Россию не понять!

    Тот груз бумаг и штатной численностью в 1.5 человек в сельсовете не соответствует действительности. Сельсоветы как они сейчас существуют- юридические лица, они не нужны, одни надзоры НКВД не дают работать реально, одни отписки и штрафы. А депутатский корпус это вообще отдельная тема, на селе это орган не работает, а дела писульки опять на сельсовете. Ликвидировать сельсоветы с численностью населения до 2000 человек, ввести институт старост, посадить на субсидию. Полномочия возложить на районы, по существу они и в данное время выполняют по различным соглашениям полномочия сельсоветов. ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. Если идти по данному пути. А в данное время главы просто мальчики и девочки для битья, денег нет, но они умудряются находится на рабочих местах.



    Правильнее будет: УМОМ РОССИЮ НЕ ПОДНЯТЬ

  • alex 3

    alex 3
    23 минуты назад

    Вероника Н.Очень правильно решение Губернатора, давно было пора! Отлично! В каждом отдельном поселении, даже самом небольшом с десятком жителей, должен быть ответственный, по давней старой русской сельской традиции – Староста! Во многих регионах Старосты уже давно существуют! Были когда-то сельские старосты и в Амурской области (их историю в области можно и обязательно нужно восстановить!). Старосты всегда проводили очень значимую работу, нужную людям и поселению!

    В некоторых регионах и странах, кстати, выборным старостам выдают даже специальный номерной Нагрудный знак «Староста села» (похожие, как у сотрудников ГАИ), как знак местной власти.

    В следующем году, когда будут всюду выбраны Старосты, нужно обязательно запланировать проведение Амурского областного Съезда сельских и поселковых старост! Можно приурочить этот съезд к 160-летию. Амурской области ( от 20 декабря 1858 г.)


    Так как жить дальше будем, по "старой русской традиции" или по Конституции РФ?

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Омские заключённые на концерте памяти Цоя установили рекорд
Общество

Шесть незаконных свалок в Свободном исчезли после вмешательства суда и приставов

сегодня, 13:44
Общество 1

В Приамурье хотят создать расчетные центры, где можно оплатить всю «коммуналку»
Власть 3

В Благовещенске чиновницу уволили из-за отказа ее супруга раскрыть доходы