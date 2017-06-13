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сегодня, 14:12 7

Напугавший благовещенцев автомат оказался игрушечным

Напугавший благовещенцев автомат оказался игрушечным

Сотрудники патрульно-постовой службы установили, что автомат, с которым в Благовещенске заметили мужчину, не настоящий, а игрушечный. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

В полиции уточнили, что по закону мужчине не грозит наказание. Мотивы горожанина, который стоял с игрушкой, словно это было настоящее оружие, пока неизвестны.

Как сообщало Амур.инфо, мужчину с автоматом очевидцы заметили 22 июня в районе дома № 27 на улице Амурской.

Просмотров всего: 1352

#происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    А если снайпер шутку не поймёт?)))

  • Кто? я?

    Кто? я?
    2 часа назад

    так поди и проверял - понимают у нас шутки или нет

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Альберт Клубника

    А если снайпер шутку не поймёт?)))



    Тогда снайпера должны отстреливать всех водителей, а вдруг они пешеходов начнут давить. Зачем превращаться в тупиц которые боятся друг друга.

  • Br35

    Br35
    23 минуты назад

    >В полиции уточнили, что по закону мужчине не грозит наказание.

    А нарушение общественного спокойствия не считается?

  • lana78

    lana78
    16 минут назад

    в любом случае, ни к чему провоцировать, даже если и слишком бдительные у нас граждане, но и не совсем смешно стоять с автоматом на улице..слава богу игрушечный

  • Shift

    Shift
    15 минут назад

    Br35

    >В полиции уточнили, что по закону мужчине не грозит наказание. А нарушение общественного спокойствия не считается?



    все верно, так и было..:)

  • Shift

    Shift
    15 минут назад

    lana78

    в любом случае, ни к чему провоцировать, даже если и слишком бдительные у нас граждане, но и не совсем смешно стоять с автоматом на улице..слава богу игрушечный



    и это верно...неспокойно сейчас, ну..

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