Напугавший благовещенцев автомат оказался игрушечным

Сотрудники патрульно-постовой службы установили, что автомат, с которым в Благовещенске заметили мужчину, не настоящий, а игрушечный. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

В полиции уточнили, что по закону мужчине не грозит наказание. Мотивы горожанина, который стоял с игрушкой, словно это было настоящее оружие, пока неизвестны.

Как сообщало Амур.инфо, мужчину с автоматом очевидцы заметили 22 июня в районе дома № 27 на улице Амурской.

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#происшествия

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Александр Авдеев