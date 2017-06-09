Пропавшая четырехлетняя девочка нашлась

В полиции Благовещенска сообщили, что четырехлетняя девочка, которая была объявлена в розыск в четверг, 22 июня, нашлась. Поиски завершились до 14 часов, в пресс-службе пояснили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Подробности того, как его нашли, пока не уточняются.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 июня, в соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе Тайвань пропала девочка. Происшествие произошло утром. Ребенок гулял во дворе, по словам волонтеров, его увели с детской площадки.

По неофициальной информации девочку с площадки забрала с собой мама ее подружки: позвала в гости пообедать.

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Василий Кленин