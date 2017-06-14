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сегодня, 13:56 0

Омские заключённые на концерте памяти Цоя установили рекорд

Омские заключённые на концерте памяти Цоя установили рекорд
Фото: news.vse42.ru

В честь 55-й годовщины со дня рождения советского рок-музыканта Виктора Цоя в омской исправительной колонии № 6 устроили массовый концерт. Его посетили 1 200 заключённых, что стало рекордом для российских ИК. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по региону.

Песни группы «Кино» на сцене исполнил вокально-инструментальный ансамбль колонии «Ренессанс». В перерывах между песнями артисты рассказывали о творчестве Виктора Цоя и истории создания различных композиций.

«Мы решили провести концерт не в клубе, а на открытом воздухе. Это позволило большому количеству осуждённых присутствовать на мероприятии. Такой формат проведения мы будем использовать и в дальнейшем, когда погода позволит», – рассказал заместитель начальника ИК-6 Сергей Нечаев.

Ансамбль заключённых «Ренессанс» уже хорошо известен в местах не столь отдалённых. Артистов знают и приглашают выступить с концертами и в других исправительных учреждениях области. Как отметили в пресс-службе УФСИН, это является уникальным случаем для отбывающих наказание в колонии строгого режима.

Как выяснилось, концерт памяти Цоя в омской ИК-6 стал самым массовым мероприятием, организованным в местах лишения свободы, и будет занесён в Книгу рекордов России.

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#закон #концерты #память

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