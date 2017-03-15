В Белогорском районе начали чипировать собак

Фото: belraion.ru

В Белогорском районе ветеринары начали чипировать собак. Первыми специалисты наведались в дома жителей двух сел – Кимиссаровка и Новоандреевка, сообщает пресс-служба районной администрации.

В среду, 21 июня, вопрос чипирования собак обсуждался на совещании при главе Белогорского района с главами сельсоветов. Речь шла о псах, содержащихся в частных владениях сельчан.

«На сегодняшний день чипирование, прививку от бешенства специалисты провели 25 собакам. Данная работа позволит создать единую информационную базу домашних животных, предупредить возникновение очагов заболеваний, переносчиками которых могут быть собаки», – отметила на совещании начальник ГБУ АО «Районная станция по борьбе с болезнями животных по Белогорскому и Ромненскому районам» Татьяна Луценко.

Каждому владельцу собаки после чипирования животного выдается удостоверение. Стоимость чипа для жителей Белогорского района снижена и сейчас составляет 250 рублей.

Чипированием называют введение под кожу животного микрочипа, содержащего уникальный идентификатор. Микрочип для имплантации представляет собой интегральную микросхему, размером с большое рисовое зернышко, и использует пассивную технологию RFID. Наличие микрочипа у животного существенно облегчает его поиск, если питомец потерялся. Люди, нашедшие собаку, кошку или птичку, смогут принести ее в ветеринарную клинику, где с микрочипа считают ее номер. После этого по базе данных будет установлен владелец животного.

Как сообщало Амур.инфо, чипирование собак ранее началось в Благовещенском районе. Между тем население пока относится к процедуре с недоверием.

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#животные

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Александр Авдеев