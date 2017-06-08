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сегодня, 13:44 0

Шесть незаконных свалок в Свободном исчезли после вмешательства суда и приставов

В Свободном после вмешательства суда и приставов ликвидировали незаконные свалки. Шесть исполнительных производств, где взыскателем является прокуратура Свободного, были возбуждены в августе прошлого года. Суд обязал городскую администрацию ликвидировать свалки горючих отходов – строительного и бытового мусора – образовавшиеся на месте снесенного ветхого и аварийного жилья.

Судебные приставы выставили соответствующие требования должнику. Однако администрация обратилась в суд за отсрочкой исполнения решения. Суд отсрочил исполнение до апреля 2017 года.

В апреле судебные приставы вновь выставили требование к администрации, обязывающее ее в течение месяца избавить территорию Свободного от опасного мусора и предупредили главу города об административной и уголовной ответственности за неисполнение предъявленных требований.

После майских праздников сотрудники службы совместно с представителями прокуратуры и муниципалитета выехали по адресам расположения пяти свалок и установили, что решение суда полностью исполнено – территория, где раньше стояли ветхие дома, очищена от мусора.

16 июня комиссия в этом же составе побывала на месте еще одной городской свалки и определила, что бытовые отходы и строительный мусор отсутствуют. Угроза здоровью жителям Свободного и вред окружающей среде ликвидированы. На основании составленных актов исполнительные производства, связанные с устранением экологических и санитарно-эпидемиологических нарушений, окончены, сообщает служба судебных приставов по Амурской области.

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#закон #Свободный

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