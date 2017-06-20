Столбики термометров поднимутся до 37 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 23 июня

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В Амурской области 23 июня будет малооблачно, во второй половине дня местами по области пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем местами с порывами – до 12 метров в секунду. Температура составит 32…37 градусов, местами – плюс 23…28.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 32…34 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL