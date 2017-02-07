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сегодня, 12:59 0

В Приамурье хотят создать расчетные центры, где можно оплатить всю «коммуналку»

В Приамурье хотят создать расчетные центры, где можно оплатить всю «коммуналку»
Фото: omsk.aif.ru

В Амурской области власти и энергетики намерены создать Единые расчетно-информационные центры, в которых люди смогут оплачивать сразу все виды коммунальных услуг. Речь о их создании шла на встрече губернатора Амурской области Александра Козлова с руководством ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Идею предложил гендиректор ДЭК Виктор Милуш, а глава области ее поддержал. Опыт создания подобных центров есть в других регионах России.

Для жителей Приамурья нововведение означает, что они смогут оплачивать весь спектр услуг ЖКХ по одной платежке, оплата будет производиться в одной кассе, все консультации станут предоставляться в одном окне.

«Я поддержу этот проект, однако нам необходимо также заручиться поддержкой глав муниципалитетов. Нам нужно на встрече с ними донести до каждого подробную информацию о данном проекте», – отметил Александр Козлов.

Как пишет пресс-служба правительства, планируется начать реализацию проекта с двух муниципалитетов области, правда, каких, не уточняется.

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#губернатор #жизнь #ЖКХ #областная власть

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