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сегодня, 12:53 22

Благовещенцев испугал человек с автоматом на улице

Благовещенцев испугал человек с автоматом на улице
Фото очевидца

Благовещенские полицейские проверяют сообщение о человеке с автоматом на улице областного центра. Неизвестного мужчину с оружием заметили прохожие и сообщили об этом стражам правопорядка.

«Выхожу из магазина и вижу – стоит мужик с автоматом. Определить, настоящее ли оружие, я не могу. Я испугалась и побежала к своему автомобилю», – рассказала девушка, ставшая очевидцем.

Это произошло по адресу: улица Амурская, 27. На место выехал экипаж ППС.

Просмотров всего: 1588

#происшествия

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • lana78

    lana78
    1 час назад

    такие нынче времена....

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    У мужика детство заиграло... в одном месте... Вот и вышел поиграть во двор в войнушку с паСанами...

  • Кто? я?

    Кто? я?
    45 минут назад

    Кайзер

    У мужика детство заиграло... в одном месте... Вот и вышел поиграть во двор в войнушку с паСанами...



    так мож луче посидит пусть с пасанами

  • Полиграф

    Полиграф
    44 минуты назад

    человек просто стоит с автоматом, что опасного. Если бы он стрелял то тогда надо было бы сделать ему замечание, что воспитанные люди не стреляют в общественном месте.

  • Shift

    Shift
    42 минуты назад

    Полиграф

    человек просто стоит с автоматом, что опасного. Если бы он стрелял то тогда надо было бы сделать ему замечание, что воспитанные люди не стреляют в общественном месте.



    согласен...ни чего ему не будет..:) он не имитирует нападение (надеюсь что так) просто стоит...а ходить по улицам с предметами похожими на оружие у нас не запрещено...может это у него ММГБ...(модель проще говоря)..:)

  • Полиграф

    Полиграф
    34 минуты назад

    Для пущего смеха ему надо было бы бороду прицепить, повязать на голову зеленую повязку и тогда уже приехали бы смеяться не ППС, а менее улыбчивые ребята в масках и он выплевывая свои зубы слезно убеждал, что это шутка, юмор.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    30 минут назад

    Скажите пожалуйста,

    а где такой красивый гаджет этот парниша взял?

  • syntrax

    syntrax
    29 минут назад

    На самом деле, это возможно парень спор проиграл :) уж больно похоже)

  • Кайзер

    Кайзер
    26 минут назад

    А по моему у парниши бабина засвистела ))) "Дурка" плачет по нему...)))))))

  • Кайзер

    Кайзер
    25 минут назад

    А по моему у парниши бабина засвистела ))) "Дурка" плачет по нему...)))))))

  • Shift

    Shift
    25 минут назад

    Полиграф

    Для пущего смеха ему надо было бы бороду прицепить, повязать на голову зеленую повязку и тогда уже приехали бы смеяться не ППС, а менее улыбчивые ребята в масках и он выплевывая свои зубы слезно убеждал, что это шутка, юмор.



    повторю, ни хрена бы ему не было :)...на личном опыте проверено - если чо..

  • Полиграф

    Полиграф
    22 минуты назад

    Shift

    Полиграф

    Для пущего смеха ему надо было бы бороду прицепить, повязать на голову зеленую повязку и тогда уже приехали бы смеяться не ППС, а менее улыбчивые ребята в масках и он выплевывая свои зубы слезно убеждал, что это шутка, юмор.



    повторю, ни хрена бы ему не было :)...на личном опыте проверено - если чо..



    Извиняюсь, сразу по фото Вас не узнал))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    Shift

    Полиграф

    человек просто стоит с автоматом, что опасного. Если бы он стрелял то тогда надо было бы сделать ему замечание, что воспитанные люди не стреляют в общественном месте.



    согласен...ни чего ему не будет..:) он не имитирует нападение (надеюсь что так) просто стоит...а ходить по улицам с предметами похожими на оружие у нас не запрещено...может это у него ММГБ...(модель проще говоря)..:)



    вот так во всём у тебя ОХОЛОЩЕННОЕ ОРУЖИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  • Полиграф

    Полиграф
    20 минут назад

    Кайзер

    А по моему у парниши бабина засвистела ))) "Дурка" плачет по нему...)))))))



    Бабина свистела на то момент как минимум у двух персонажей у вооруженного гражданина, у мадам пересмотревшей новостей про ИГ (запрещенную в РФ)

  • Shift

    Shift
    17 минут назад

    Сергей Труш

    Shift

    Полиграф

    человек просто стоит с автоматом, что опасного. Если бы он стрелял то тогда надо было бы сделать ему замечание, что воспитанные люди не стреляют в общественном месте.



    согласен...ни чего ему не будет..:) он не имитирует нападение (надеюсь что так) просто стоит...а ходить по улицам с предметами похожими на оружие у нас не запрещено...может это у него ММГБ...(модель проще говоря)..:)



    вот так во всём у тебя ОХОЛОЩЕННОЕ ОРУЖИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО





    при чем тут это оружие? я где-то про него написал? ты невнимателен или гупый?

  • Shift

    Shift
    15 минут назад

    Полиграф

    Shift

    Полиграф

    Для пущего смеха ему надо было бы бороду прицепить, повязать на голову зеленую повязку и тогда уже приехали бы смеяться не ППС, а менее улыбчивые ребята в масках и он выплевывая свои зубы слезно убеждал, что это шутка, юмор.



    повторю, ни хрена бы ему не было :)...на личном опыте проверено - если чо..



    Извиняюсь, сразу по фото Вас не узнал))



    да не..там не я..

    просто был случай тоже один нервный гражданин вызвал собр...ну поставили лицом к стене осмотрели, вернули...и уехали, ппс потом проток составил и все..даже штраыа не было...главное резких движений не делать, когда ребята команды отдают..а то, да можно и лечь неаккуратно..

  • Кто? я?

    Кто? я?
    11 минут назад

    Shift

    Полиграф

    Shift

    Полиграф

    Для пущего смеха ему надо было бы бороду прицепить, повязать на голову зеленую повязку и тогда уже приехали бы смеяться не ППС, а менее улыбчивые ребята в масках и он выплевывая свои зубы слезно убеждал, что это шутка, юмор.



    повторю, ни хрена бы ему не было :)...на личном опыте проверено - если чо..



    Извиняюсь, сразу по фото Вас не узнал))



    да не..там не я..

    просто был случай тоже один нервный гражданин вызвал собр...ну поставили лицом к стене осмотрели, вернули...и уехали, ппс потом проток составил и все..даже штраыа не было...главное резких движений не делать, когда ребята команды отдают..а то, да можно и лечь неаккуратно..



    ну головой видимо тогда ударили основательно

  • Лакост

    Лакост
    11 минут назад

    Стоял сынишку поди ждал :)

  • lana78

    lana78
    9 минут назад

    а по-моему все правильно! знаете, лучше перебдеть! и шутки про то, у кого свистят бабаины, уже не прокатывают. Вон в Благе орудовала банда наркоторговцев с целым арсеналом, вплоть до врызвчаток. так что если мне повстречался такой "мужик с автоматом", то лучше перебдеть!

  • Полиграф

    Полиграф
    4 минуты назад

    lana78

    а по-моему все правильно! знаете, лучше перебдеть! и шутки про то, у кого свистят бабаины, уже не прокатывают. Вон в Благе орудовала банда наркоторговцев с целым арсеналом, вплоть до врызвчаток. так что если мне повстречался такой "мужик с автоматом", то лучше перебдеть!



    Главное знаете, что в танке нельзя делать?

  • Кто? я?

    Кто? я?
    3 минуты назад

    Полиграф

    lana78

    а по-моему все правильно! знаете, лучше перебдеть! и шутки про то, у кого свистят бабаины, уже не прокатывают. Вон в Благе орудовала банда наркоторговцев с целым арсеналом, вплоть до врызвчаток. так что если мне повстречался такой "мужик с автоматом", то лучше перебдеть!



    Главное знаете, что в танке нельзя делать?



    какой опытный

    все то он знает

    да все то умеет

  • Кайзер

    Кайзер
    34 секунды назад

    Неотложку нужно было парнишке вызвать, а не мусоров....

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