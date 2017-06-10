Благовещенцев испугал человек с автоматом на улице

Фото очевидца

Благовещенские полицейские проверяют сообщение о человеке с автоматом на улице областного центра. Неизвестного мужчину с оружием заметили прохожие и сообщили об этом стражам правопорядка.

«Выхожу из магазина и вижу – стоит мужик с автоматом. Определить, настоящее ли оружие, я не могу. Я испугалась и побежала к своему автомобилю», – рассказала девушка, ставшая очевидцем.

Это произошло по адресу: улица Амурская, 27. На место выехал экипаж ППС.

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#происшествия

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Нино Кохреидзе