В Благовещенске пропала четырехлетняя девочка

Обновлено: 12:30



В соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе Тайваня, недалеко от магазина «Камчатка», пропала четырехлетняя девочка Юлиана. Информацию подтвердили по телефону. Люди, давшие объявление, сообщили, что происшествие произошло в утром в четверг, 22 июня. Ребенок гулял во дворе, и его увели с детской площадки. Полиция объявила розыск.

В полиции Благовещенска подтвердили то, что в четверг до полудня к ним обратилась мама девочки. Незамедлительно на место выехали полицейские для изучения обстоятельств происшествия.

После того как факт пропажи ребенка был установлен, объявили розыск. На поиски девочки ориентировали весь личный состав полиции Благовещенска.

Волонтеры по соцсетям распространяют приметы пропавшей девочки: она была одета в розовые или оранжевые бриджи, белую футболку. Юлиана 2012 года рождения, ростом около метра, волос у нее светлый, вьющийся, был заплетен в косичку.

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#дети #происшествия

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Василий Кленин