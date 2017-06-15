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сегодня, 12:15 11

В Благовещенске пропала четырехлетняя девочка

В Благовещенске пропала четырехлетняя девочка

Обновлено: 12:30

В соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе Тайваня, недалеко от магазина «Камчатка», пропала четырехлетняя девочка Юлиана. Информацию подтвердили по телефону. Люди, давшие объявление, сообщили, что происшествие произошло в утром в четверг, 22 июня. Ребенок гулял во дворе, и его увели с детской площадки. Полиция объявила розыск.

В полиции Благовещенска подтвердили то, что в четверг до полудня к ним обратилась мама девочки. Незамедлительно на место выехали полицейские для изучения обстоятельств происшествия.

После того как факт пропажи ребенка был установлен, объявили розыск. На поиски девочки ориентировали весь личный состав полиции Благовещенска.

Волонтеры по соцсетям распространяют приметы пропавшей девочки: она была одета в розовые или оранжевые бриджи, белую футболку. Юлиана 2012 года рождения, ростом около метра, волос у нее светлый, вьющийся, был заплетен в косичку.

Просмотров всего: 3670

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    "Ребенок гулял во дворе, и его увели с детской площадки." Кем это установлено, кто увел, когда увел, почему не подняли тревогу??? Где вся эта информация? Мне кажется это бы помогло более быстрому поиску ребенка..

    P.S. Дай Бог чтобы всё обошлось.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    В смысле 4х летняя девочка гуляла во дворе? А родители где "гуляли"? Есть семейный кодекс и др.правовые механизмы, позволяющие их наказать, когда ребёнок найдётся. И не надо говорить "Они так переволновались...". Ребёнок отправлен во двор (не частного дома огороженного забором), не самого благополучного района города. И не только в плане преступлений. Бродячих собак, стройки, и автомобили никто не отменил

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    А приметы девочки? Во что одета была? Какие то странные ориентировки

  • Кто? я?

    Кто? я?
    1 час назад

    Возле "Камчатки" нет многоквартирных домов с детской площадкой, там частный сектор

    Возможно ушла с детьми к коммуналкам

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Как так то? Надеюсь найдут ребенка живого и здорового, родителям ремня хорошего. Щас мамаши в телефон уставятся и плевать где и как их дети гуляют.

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    33 минуты назад

    Вот у меня тоже девочка, 4 года. Да я на минуту от нее не отхожу!!! Всегда рядом с ней. КАК ОНА МОГЛА ПОТЕРЯТЬСЯ??? И что за фото? Других нет??? Интересно они стоят на контроле у соответсвующих служб? и

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    33 минуты назад

    Вот у меня тоже девочка, 4 года. Да я на минуту от нее не отхожу!!! Всегда рядом с ней. КАК ОНА МОГЛА ПОТЕРЯТЬСЯ??? И что за фото? Других нет??? Интересно они стоят на контроле у соответсвующих служб? и

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    33 минуты назад

    Вот у меня тоже девочка, 4 года. Да я на минуту от нее не отхожу!!! Всегда рядом с ней. КАК ОНА МОГЛА ПОТЕРЯТЬСЯ??? И что за фото? Других нет??? Интересно они стоят на контроле у соответсвующих служб? и

  • •••pajzii

    •••pajzii
    9 минут назад

    Нашли!

    В группе Амур.инфоПОВОД сообщили.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    9 минут назад

    Нашлась уже девочка.

    Ждите подробностей )))

  • Геральт

    Геральт
    8 минут назад

    слава богу.

    ну теперь самое время соответствующим службам разобраться почему 4 летний ребенок броди по улице один.

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