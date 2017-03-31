В Австрии хотят закрыть детсады для мусульман

Фото: Интерфакс

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагает закрыть в стране мусульманские детские сады. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Kurier.

«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», – заявил глава дипведомства, выступая в дискуссионном клубе, который организовала газета. Курц также подчеркнул, что такие заведения изолированы от общества и в культурном, и в языковом плане.

На сегодняшний день в одной только Вене около 10 тысяч детей посещают специализированные мусульманские детсады. В этой связи глава МИД Австрии предложил ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам, чтобы они лучше могли учить детей.

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Алексей Воскобойников