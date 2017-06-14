В Зейском районе могут вернуть всенародные выборы главы

Фото: theins.ru

В Зее состоялось очередное заседание депутатов Зейского района. На нем было предложено вернуться к проведению муниципальных выборов главы района, то есть таких, в которых участвует население. Об этом народных избранников попросили жители района.

Как сообщает «Зейский вестник», в настоящее время в Зейском районе главу выбирает депутатский корпус из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Для того чтобы вернуться к «народным» выборам, потребуется изменить Устав Зейского района.

Соответствующий вопрос депутаты могут рассмотреть на следующей очередной сессии.

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#выборы #Зея

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Александр Авдеев