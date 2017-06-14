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сегодня, 11:50 0

Срок за дедовщину получил рядовой в Хабаровском крае

Срок за дедовщину получил рядовой в Хабаровском крае
Фото: ТВЦ

Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 11666 рядовому Евгению Тюкачёву. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Военно-следственное управление по Восточному военному округу.

Тюкачёв признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости). Следствием и судом установлено, что в конце января этого года молодой человек избил 6 сослуживцев за то, что они отказались наводить чистоту в казарме.

Краснореченским гарнизонным военным судом Тюкачёву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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#военные #криминал #происшествия #суды

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