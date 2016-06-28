Амурский тракторист примет участие во всероссийском чемпионате по пахоте
Выпускник Амурского аграрного колледжа Егор Сапунков представит Амурскую область на VI открытом чемпионате России по пахоте. Это всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы. Пройдут они с 25 июня по 1 июля в Уфимском районе Республики Башкортостан.
Участие амурчанина на чемпионате по пахоте организовало министерство сельского хозяйства Амурской области. В прошлом году на V открытом чемпионате России по пахоте Егор Сапунков продемонстрировал высокий результат, став серебряным призером соревнований по мастерству управления трактором.
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