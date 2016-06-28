Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 2

Амурский тракторист примет участие во всероссийском чемпионате по пахоте

Амурский тракторист примет участие во всероссийском чемпионате по пахоте

Выпускник Амурского аграрного колледжа Егор Сапунков представит Амурскую область на VI открытом чемпионате России по пахоте. Это всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы. Пройдут они с 25 июня по 1 июля в Уфимском районе Республики Башкортостан.

Участие амурчанина на чемпионате по пахоте организовало министерство сельского хозяйства Амурской области. В прошлом году на V открытом чемпионате России по пахоте Егор Сапунков продемонстрировал высокий результат, став серебряным призером соревнований по мастерству управления трактором.

Просмотров всего: 228

#сельское хозяйство #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    герой нашего времени

  • Кайзер

    Кайзер
    25 минут назад

    Выпил С2Н5ОН сел на Ниву Россельмаш....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 8

Водитель иномарки в Благовещенске повредил колесо, угодив в яму
Общество 20

Активисты предлагают обозначить гироскутеры как транспортное средство и внести в ПДД
Общество 1

Пчеловоды Белогорска получили субсидии на развитие пчелиного хозяйства
Экономика 8

Николаевская птицефабрика планирует поставлять по 80 тонн курятины в месяц