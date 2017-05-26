Муж певицы Жасмин сядет на 7,5 лет за аферу на 700 миллионов долларов

Фото: Global Look Press

Мужа певицы Жасмин Илана Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы за аферу на 700 миллионов долларов. Такое решение вынес в среду, 21 июня, суд Кишинёва, сообщает «Интерфакс».

30-летний предприниматель обвиняется в причастности к краже денег из трёх молдавских банков.

Шор был одним из основных акционеров и председателем совета директоров в Bаncа de Economii и владел пакетами акций Banca Sociala и Unibank. Деньги в размере одного миллиарда евро (более 20 % ВВП Молдавии) были выведены за рубеж в 2014 году.

Весной 2015 года Шор был задержан по делу о мошенничестве. Благодаря усилиям адвокатов бизнесмена поместили под домашний арест и не ограничили жёстко в передвижениях, пока он дожидался суда. В июне того же года, будучи под домашним арестом, Шор зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра города Оргеева. Его выпустили для участия в избирательной кампании, он выиграл выборы в первом туре. После этого прокуроры не стали применять к Шору меры пресечения.

Несколько месяцев спустя Шор осуществил «явку с повинной». Он пришел в Национальный центр по борьбе с коррупцией, изложив прокурорам историю «коррупционных действий» со стороны молдавского экс-премьера Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг Филат получил от него за эти годы около 250 миллионов долларов. На основании показаний Шора Филат был приговорен в 2016 году к 9 годам лишения свободы.

Просмотров всего: 408

#криминал #политика #суды

распечатать

Алексей Воскобойников