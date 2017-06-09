У амурских наркоторговцев при задержании нашли не только наркотики, но и оружие

Фото: пресс-служба областного управления МВД

Преступная группа занималась в Амурской области незаконным оборотом наркотиков. Полицейские задержали четырех человек, при задержании были обнаружены не только сами наркотики, но и оружие и даже взрывчатые вещества. Троих задержанных заключили под стражу.

Было установлено, что группа из четырех мужчин, в возрасте от 25 до 35 лет, собирала в окрестностях сел Тамбовского района дикорастущую коноплю, изготавливала из нее гашишное масло и сбывала готовый наркотик в областном центре. Задержание полицейские проводили совместно с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии. В ходе обысков, проведенных одновременно в Благовещенске и Тамбовском районе, они изъяли оборудование для изготовления наркотиков, около килограмма марихуаны, 40 граммов гашишного масла, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

По фактам незаконного оборота наркотиков следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ. Троих подозреваемых заключили под стражу. Один из них обвиняется в совершении преступлений, связанных в незаконным оборотом оружия, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 851

#здоровье #криминал #происшествия

распечатать

Василий Кленин