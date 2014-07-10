Экс-руководителя амурского автодорнадзора Злобина снова заключили под стражу

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Суд изменил меру пресечения Владимиру Злобину с подписки о невыезде на заключение под стражу. Причиной стало нарушение – бывший начальник надзорного ведомства выезжал в Хабаровск и оказывал давление на свидетеля. Владимира Злобина обвиняют в получении 17 взяток.

Ходатайство об изменении меры пресечения в суд подал руководитель отдела по расследованию особо важных дел. На суде сам Владимир Злобин утверждал, что меру пресечения не нарушал: в Хабаровск не ездил и на свидетеля не давил.

Доводы защиты судья посчитал недостаточными и встал на сторону гособвинителя, посчитав, что более мягкие меры пресечения не обеспечат надлежащее судопроизводство по делу, так как бывший чиновник «обвиняется в совершении преступления средней тяжести, наказание за которое предусмотрено до 4 лет лишения свободы, и особой тяжести, наказание за которое предусмотрено до 12 лет лишения свободы. У суда имеются основания полагать, что подсудимый может вновь оказывать давление на свидетелей и тем самым, либо иным способом, воспрепятствовать производству по настоящему уголовному делу, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости изменения подсудимому Злобину В. И. меры пресечения на заключение под стражу», – сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Под стражу Владимира Злобина заключили в зале суда. Под арестом он будет находиться до 20 сентября.

Уголовное дело в отношении начальника управления государственного автодорожного надзора по Амурской области возбудили в июле 2014 года. Тогда Владимира Злобина заподозрили в получении взятки в размере 480 тысяч рублей.

По версии следствия, с мая 2013 года по июнь 2014 года подозреваемый, возглавляя управление государственного автодорожного надзора, получал взятки от перевозчиков грузов за попустительство по службе. Он попросту не штрафовал владельцев грузовых автомобилей, которые перевозили грузы с превышением разрешенной массы. Вместо этого он получал взятки в виде стройматериалов для строительства своего дома, сообщало следствие. Эти факты выявили сотрудники амурской прокуратуры в ходе проверки.

Через два дня после возбуждения уголовного дела, Владимира Злобина заключили под стражу по ходатайству следователя. Еще через 10 дней в отношении начальника управления автодорожного надзора возбудили второе уголовное дело и снова за «покровительство» перегруженным тяжеловозам. На этот раз речь шла о сумме 320 тысяч рублей. Срок заключения под стражей Злобину продлили. Предварительное следствие длилось больше 20 месяцев. Следователи допросили 111 свидетелей, в том числе проживающих за пределами Амурской области, было проведено около двух десятков различных экспертиз. В итоге бывшему руководителю предъявили обвинение в получении 17 взяток. А общая сумма взяток достигла 2 миллионов рублей.

На первоначальном этапе расследования в отношении Владимира Злобина по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, затем она была изменена на домашний арест, после – на подписку о невыезде.

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Нино Кохреидзе