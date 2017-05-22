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Хокинг: чтобы выжить, нам следует начать осваивать другие планеты уже через 30 лет

Хокинг: чтобы выжить, нам следует начать осваивать другие планеты уже через 30 лет
Фото: EPA/JASON SZENES

Людям необходимо начать осваивать другие планеты в ближайшие 30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и изменений климата. Об этом заявил известный британский учёный Стивен Хокинг в ходе выступления на научном фестивале Starmus в Норвегии, передаёт ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

По мнению астрофизика, человечеству критически важно создать колонии на Марсе и Луне и отправить туда образцы растений, животных, грибов и насекомых, чтобы начать там создавать новый мир. Уничтожение рода человеческого в результате столкновения с астероидом, повышения температуры на Земле или перенаселения – вопрос времени, убеждён Хокинг.

«Я уверен, что людям нужно покинуть Землю. Эта планета становится слишком маленькой для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», – подчеркнул учёный, напомнив, что ранее, когда люди сталкивались с подобными кризисами, всегда было место, которое можно было колонизировать.

«Колумб сделал это в 1492 году, когда открыл новый мир. Но теперь нет нового мира. Нам становится слишком тесно, и единственное место, куда мы можем пойти, – другие миры», – заявил астрофизик.

Он спрогнозировал, что в конечном итоге Землю ждет разрушительное столкновение с астероидом. «Это не научная фантастика. Это гарантировано законами физики и вероятности», – предостерёг докладчик.

Хокинг также выразил уверенность, что продвижение в космос не только значительно изменит будущее человечества, но и в принципе станет определяющим фактором того, есть ли это будущее как таковое.

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#жизнь #космос #наука

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