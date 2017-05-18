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Недвижимость амурского лагеря «Гастелло» выставлена на торги

Недвижимость амурского лагеря «Гастелло» выставлена на торги

Администрация Благовещенского района объявила электронный аукцион по продаже недвижимости детского лагеря имени Гастелло. Об этом говорится в ответе администрации, поступившем в редакцию ИА «Амур.инфо».

На аукцион выставили 20 объектов недвижимости одним лотом, с начальной ценой 6 миллионов 67 тысяч рублей. Из них 1 миллион 750 тысяч рублей – стоимость земельного участка.

Сам аукцион, призванный определить нового хозяина лагеря, состоится 10 июля.

Как сообщало Амур.инфо, лагерь «Гастелло» в этом году оказался разворован, а с 2011 года учреждение не принимает детей. В администрации Благовещенского района рассказывают, что 27 марта 2012 года распоряжением Росимущества имущество лагеря было передано в собственность Благовещенского района – на безвозмездной основе. Тогда был утвержден перечень наименований недвижимости лагеря из 20 пунктов, куда вошли административный корпус, пекарня, клуб, прачечная, гладильная, столовая, скважина, девять спальных корпусов, склад, жилой дом, служебное помещение и электрическая подстанция. Все это имущество расположено на земельном участке общей площадью 6,6 гектара.

11 мая 2012 года администрация Благовещенского района зарегистрировала право собственности на объекты недвижимости и передала их в хозяйственное ведение МУП «Дорремстрой». «К сожалению, дефицит средств не позволил предприятию вести хозяйственную деятельность в полном объеме, поэтому районной администрацией было принято решение об изъятии этого имущества и выставления его на торги, что и было осуществлено в апреле 2017 года», – отмечают власти.

Администрация также сообщает, что лагерь расположен на территории памятника природы регионального значения «Натальинский сосновый бор». А значит, по законодательству, здесь запрещены все виды строительства, рубка леса, сенокошение, распашка земли и проведение работ по геологоразведке. Реконструировать же объекты недвижимости допускается только при условии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ТАМ ПРОДАВАТЬ НЕЧЕГО

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    земля

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Adolf

    земля



    и маленький полуразвалившийся барак на ней..

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Земля, которую нельзя пахать и косить траву.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Да без травы то никак..

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    когда-то был отличный детский лагерь, я с удовольствием ездил каждое лето отдыхать иногда по 2 смены,путевки были через предприятия бесплатные, остались одни воспоминания, сосны окружали каждый корпус!

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