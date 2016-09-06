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Водитель иномарки в Благовещенске повредил колесо, угодив в яму

Водитель иномарки в Благовещенске повредил колесо, угодив в яму

В Благовещенске 21 июня случилось дорожное происшествие по улице Островского между Мостовой и Магистральной. Водитель иномарки, двигаясь на небольшой скорости, угодил в яму. В результате пострадало колесо автомобиля – произошла деформация покрышки.

Водитель Toyota Vits решил вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы оформить ДТП. Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», несмотря на то, что повреждения оказались незначительными, мужчина намерен подавать в суд на дорожных работников, по вине которых, по его мнению, и возникла такая ситуация.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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