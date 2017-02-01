«Срочный выпуск» BBC с хмурым молчащим ведущим смутил британцев (видео)

Фото: youtube.com

Выпуск новостей на британском телеканале BBC вызвал недоумение среди зрителей. В результате технической неполадки ведущий программы Хью Эдвардс просидел более двух минут в прямом эфире в напряжённом молчании. Он хмурил брови, делал какие-то пометки у себя в бумагах и ни разу не взглянул в объектив камеры, передаёт РИА Новости.

При этом сцену гнетущего молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск новостей». После этого телеканал приостановил работу. Передача возобновилась с задержкой на четыре минуты. Эдвардс начал выпуск с приветствия и извинений в связи с неполадками. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

«Срочная новость: Хью отказывается работать», – написал один из комментаторов в Twitter.

«Сначала обеспокоенное выражение лица Хью Эдвардса, а затем BBC прекращает вещание. Вот как будет выглядеть конец света», – отметил другой.

Кто-то увидел в технической накладке политический подтекст.

«Хью Эдвардс две минуты размышлял, что хорошего можно сказать про Терезу Мэй и её команду, но так ничего и не придумал», – сыронизировал пользователь под ником thereselite.

​Сам телеведущий выложил у себя в микроблоге фотографию с банкой уэльского эля и признался, что непременно её опустошит после непростого рабочего дня.

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#происшествия #ТВ #юмор

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Алексей Воскобойников