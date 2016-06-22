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В Благовещенске «Свеча памяти» собрала 300 человек

В Благовещенске «Свеча памяти» собрала 300 человек
Фото: instagram.com

В четверг, 22 июня, в 4 утра в Благовещенске прошла традиционная акция «Свеча памяти». В час нападения фашистской Германии на Советский Союз горожане собрались на площади Победы, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. Около трехсот человек зажгли свечи и возложили их к мемориалу защитникам Родины. В этом году к акции присоединилась китайская делегация.

Почти каждый третий из собравшихся в ранний час на площади – это был представитель молодежи. Однако в акции участвовали представители всех поколений: от детей до пожилых людей. Собственно, городская Ассоциация пожилых людей совместно с центром «Выбор» и организовала эту акцию 11 лет назад. С тех пор благовещенцы каждый год приходят на площадь, чтобы свечами и минутой памяти почтить павших.

«Это память, прежде всего, о тех, кто выдержал самый первый и самый ужасный удар фашистов. А потом были второй и третий, и четвертый день. И защитники Отечества выдержали всё, – рассказал председатель благовещенской Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов. – Конечно, по амурскому времени война началась в 10 часов утра, но мы всё равно собираемся в четыре, чтобы почувствовать то ощущение тихого мирного рассвета, который был разрушен войной. Мы должны сделать всё, чтобы ужас войны не повторился».

Во время акции вдоль бетонных блоков мемориала, символизирующих склоненные знамена, стояли женщины в черном с гвоздиками в руках. Сергей Айтуганович пояснил, что это также организует их Ассоциация: «Мы хотим усилить ощущение скорби. Потому что 22 июня – это именно День памяти и скорби.

В рамках «Свечи памяти» второй год проходит еще одна акция – «Обними площадь Победы». Все участники «Свечи» берутся за руки и выстраивают три стороны. Четвертую сторону составляет стена памяти на мемориале, на которой записаны 4 189 имен амурчан, отдавших свои жизни, защищая Родину.

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#история #память

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    29 минут назад

    "Мы хотим усилить ощущение скорби" . А зачем?

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