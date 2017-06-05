Благовещенским школьникам с каждым годом все сложнее найти работу на лето

Благовещенский центр занятости предлагает на лето школьникам только 25 рабочих мест. Трудоустроить официально подростков в этом году согласились всего 5 организаций. В прошлом году вакансий было 80. С каждым городом число тех, кто готов официально взять на работу несовершеннолетних, сокращается.

Сдав экзамены, школьник Евгений Каргалов пошел в кузнецы. В отличие от сверстников, подростку повезло – работу предложили знакомые. В городском парке он чеканит монеты и учит этому прохожих. По словам Евгения, работа не сложная, но зависит от погоды. В дождь у него вынужденный отдых.

«Я подзываю клиентов и убеждаю, так сказать, купить красивую монету на память, на удачу. У нас большой ассортимент. Работа хорошая, мне нравится здесь стоять, общаться с людьми», – рассказал кузнец Евгений Каргалов.

А вот Леониду Воскобойникову повезло меньше. Старшеклассник хотел устроиться барменом на прогулочный теплоход. Из профессиональных качеств от школьника требовалась аккуратность, пунктуальность и умение обращаться с кассовым аппаратом. За смену в четыре-шесть часов, ему обещали платить по тысяче рублей. Но устроиться не получилось.

«Меня не приняли просто потому, что я не мог остаться на все лето. На лето были планы, на август особенно. То есть им пришлось бы за свой счет меня обучить, а потом нанимать нового человека. Это невыгодно. Им требовался работник на все лето», – поделился школьник Леонид Воскобойников.

Летом карманные деньги подростки зарабатывают на мелкой торговле, к примеру, квасом. Зачастую подрабатывают промоутерами. Детям доверяют раздавать листовки, быть аниматорами в ростовых куклах. Отплата почасовая, но и сюда берут не всех.

«Человек является лицом компании на данный момент, то есть он должен знать продукт, знать ту информацию, которую он преподносит на листовках. Если проводится дегустация, мы обучаем ребят работать с продуктом на дегустации. То есть рассказать о нем, о составе, о каких-то определенных свойствах, рассказать об акции. То есть это ребята, которые умеют себя подать и преподнести нужную информацию», – отметила менеджер рекламной компании Ольга Арсентьева.

Трудоустроиться официально школьникам сложно. С каждым годом число предприятий, которые нанимают подростков по трудовой книжке, сокращается. В молодежном центре «Выбор» этим летом вакансиями обеспечили 110 человек. Они работают подсобными рабочими, уборщиками, помощниками продавцов, на фабрике мороженого, судостроительном заводе, в детских садах. Трудоустроить подростков официально согласились около 20 предприятий.

«Вакансии можно увидеть у нас в центре. У нас они размещены на стенде. Школьник к нам приходит, мы его записываем в тетрадь. Далее мы его знакомим с вакансиями, консультируем, какие его права при трудоустройстве, какой у него должен быть рабочий день. Также у нас сразу можно получить бесплатную консультацию юриста», – сказала замдиректора молодежного центра «Выбор» Юлия Титова.

В центре занятости вакансий и того меньше. Там отправили около 800 обращений работодателям. Откликнулись только пять – те же детсады, фабрика мороженого, а также лагерь «Энергетик» и бутощебеночный завод. Они выделили 25 рабочих мест. Предприятия ЖКХ брать на работу школьников отказались. Вместо них взяли на работу взрослых.

«Во-первых, это связано с тем, что те места, которые раньше занимали дети, на которые неохотно шли взрослые, к сожалению, сейчас взрослое население их тоже занимает. Там, где работали дети, взрослый человек, естественно, работает больше, продолжительно, может быть, качественнее. Поэтому это одна из причин. Раньше было так, что уборкой территорий занимались летом дети. Высадкой и посадкой деревьев, саженцев, озеленением тоже занимались дети. Сейчас по городу, вы видите, этой работой занимаются взрослые», – прокомментировал директор Благовещенского центра занятости населения Павел Савонов.

Еще около 10 лет назад в центре занятости работу получали до двух тысяч школьников. Сейчас большинство подростков работают нелегально. Возможно, одна из причин этого – контроль за работодателями со стороны надзорных органов. Опасаясь возможной проверки, ни одно предприятие не пожелало пустить к себе журналистов с камерой.

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#дети #жизнь

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Екатерина PL